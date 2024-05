Presumed Innocent: Jake Gyllenhaal in miniserie van Lincoln Lawyer-maker

Jake Gyllenhaal speelt de hoofdrol in de achtdelige thriller Presumed Innocent, die vanaf woensdag 12 juni te zien is bij Apple TV+. De boekverfilming markeert de allereerste vaste televisierol van de acteur. Presumed Innocent draait om een openbaar aanklager (Gyllenhaal) uit Chicago die plots zelf de verdachte is van een brute moord. Ruth Negga (Passing) geeft gestalte aan zijn echtgenoot en verder zijn er bijrollen voor onder meer Bill Camp (The Queen's Gambit), Elizabeth Marvel (Homeland) en Peter Sarsgaard (Dopesick). De miniserie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Scott Turow, dat in de jaren negentig al eerder verfilmd werd met Harrison Ford in de hoofdrol. Deze nieuwe versie is afkomstig van showrunner David E. Kelley, bekend van onder meer Big Little Lies en The Lincoln Lawyer, wiens nieuwste serie A Man in Full deze week op Netflix verschijnt. Achter de schermen is J.J. Abrams (Lost) een van de producenten.