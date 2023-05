Powerless-aflevering met Adam West nu online

Eind april maakte NBC een einde aan Powerless, waardoor de aflevering met Adam West nooit werd uitgezonden.

In verband met het overlijden van West heeft de zender besloten om de aflevering speciaal voor de fans alsnog tijdelijk online te zetten. Powerless speelt zich af in een stad bevolkt door de personages uit de DC Comics. De werknemers van Wayne Security doen hun best om de normale burgers te beschermen tegen de door alle speciale individuen veroorzaakte nevenschade. Adam West had in de aflevering Win, Luthor, Draw een gastrol als iemand van Wayne Industries, die overweegt om Wayne Security te verkopen aan het bedrijf van Lex Luthor. Het was de laatste rol die West, in de jaren 60 wereldberoemd geworden als Batman in de campy live action-serie, vertolkte voor zijn overlijden.