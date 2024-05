Power: de Amerikaanse politie onder het vergrootglas

Een goede documentairemaker stelt wezenlijke vragen, en dat is precies wat Yance Ford (Strong Island, 2017) in Power doet. Ford vraagt zich namelijk af waarom de politie in de Verenigde Staten zich heeft ontwikkeld tot een militair bolwerk. En de politie stelt steevast de wet te handhaven en de orde te bewaren, maar klopt dat ook? Aan de hand van interviews en essayistische intermezzo’s met archiefbeelden laat Ford zien hoe de politie in de Verenigde Staten is ontstaan: aan de frontier, in de negentiende eeuw, als beschermingsmiddel van kolonisten tegen de oorspronkelijke bewoners van het land, en in het zuiden als hulpmiddel voor de slavernij.

Ford laat zien hoe dat laatste nog steeds het geval is in de moderne tijd: zwarte mannen in New York moeten in het kader van het stop-and-frisk-beleid in de jaren negentig regelmatig zonder enige aanleiding hun identiteitspapieren laten zien, net zoals hun voorouders in de negentiende eeuw door politieagenten avant là lettre werden lastiggevallen. Ford schetst in die zin een angstwekkend beeld, dat ook onomkeerbaar oogt, want politieapparaten in de Verenigde Staten zijn alleen maar groter (en misschien ook wel gewelddadiger) geworden. Terwijl policing, het politiewerk an sich, juist vraagt om meer geweldloosheid.