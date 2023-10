Podcast van de week: Zieke erfenis

Nicole de Jong over een loodzwaar dilemma: wil ze weten of ze lijdt aan de ziekte die haar vader fataal werd?

In de EO-podcast Zieke erfenis gaat de journalist het traject in om te testen of zij de ziekte heeft, terwijl ze zich ondertussen afvraagt of ze het überhaupt wel wil weten. De Jong spreekt ook met familieleden die ervoor gekozen hebben om het onderzoek niet te doen - er is geen medicijn tegen de Katwijkse ziekte, dus zij willen niet weten of er een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt.