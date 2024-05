Podcast van de week: Wiels de moordzaak

Natasja Gibbs bijt zich op knappe wijze vast in de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels.

Op 5 mei 2013 wordt politicus Helmin Wiels op Curaçao op klaarlichte dag doodgeschoten. De moord schrikt het eiland op, en na een klopjacht worden drie daders aangehouden - waaronder voormalig minister George Jamaloodin. Toch zijn er elf jaar later nog steeds veel mensen die geloven dat er nog daders op vrije voeten zijn.

Journalist Natasja Gibbs, die stage liep op Curaçao ten tijde van de moord, reist in Wiels de moordzaak terug naar het eiland om dieper in die theorieën te duiken. Ze spreekt met partijgenoten, Wiels’ broer en zijn lijfwacht, waarbij al snel duidelijk wordt dat de populistische politicus, die vaak sprak over corruptie, genoeg mensen tegen de haren instreek.