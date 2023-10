Podcast van de week: Verscheurd door de wolf

Toen Gert-Jan Brouwer hoorde dat er een wolf was gesignaleerd in de buurt van zijn boerderij, trommelde hij boeren uit de omgeving op om jacht te maken op het zojuist in Nederland teruggekeerde dier. Vol trots beschrijft de boer in Verscheurd door de wolf hoe hij er met zijn vrienden op uit trok om het beest te verjagen.