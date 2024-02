Podcast van de week: Opgezwolle Eigen wereld: de rest is geschiedenis Podcast , Recensie • 20-02-2024 • leestijd 1 minuten • 251 keer bekeken • bewaren

De podcast van Omroep Zwart is een passend eerbetoon aan een van de belangrijkste Nederlandse platen van de afgelopen decennia.

In 2006 brengt Opgezwolle hun derde album Eigen wereld uit. Het wordt niet alleen de meest succesvolle plaat van het trio; het album wordt door zowel pers als publiek bestempeld als een hoogtepunt in de Nederlandse hiphop. Het is ook meteen het laatste wapenfeit: Opgezwolle houdt er in 2007 mee op.

Ruim vijftien jaar later gaat Kees de Koning, oprichter van Nederhoplabel TopNotch, zitten met leden Rico, Sticks en Delic om het verhaal van Eigen wereld te vertellen in de Omroep Zwart-podcast De rest is geschiedenis. Dat levert een belangrijk stuk Nederlandse muziekgeschiedenis op, voor zowel hiphopliefhebber als -leek.