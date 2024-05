Podcast van de week: Monsters in het bos

Hoe een boswandeling in België leidt tot een aangrijpend portret van de psychiatrische zorg in de 20e eeuw.

Op een begraafplaats in het Belgische plaatsje Rekem liggen 1800 patiënten van een psychiatrisch ziekenhuis begraven. Schrijver en zangeres Aafke Romeijn logeert in de buurt met de familie van haar man, schrijver en muzikant Bram Ieven. Tijdens een wandeling stuiten ze op de begraafplaats en raken ze geïntrigeerd.

In Monsters in het bos gaan Romeijn en Ieven op zoek naar de verhalen achter de graven. Dat levert de nodige tragische vertellingen op, zoals de geschiedenis van Louis Nauwelaers, die na jaren in een concentratiekamp weer terug naar het psychiatrisch ziekenhuis moest. Achter al die verhalen schuilt de keiharde manier waarop mentale problemen in de vorige eeuw werden behandeld.