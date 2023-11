Podcast van de week: Kweekje

Nicole Terborg wil weten waarom haar moeder, cabaretière Jetty Mathurin, haar als kind bij haar tante in huis plaatste.

Toen Nicole Terborg dertien was, moest ze niet alleen de scheiding van haar ouders verwerken, maar werd ze ook nog eens gedwongen om bij haar tante te gaan wonen. Haar moeder, cabaretière Jetty Mathurin, verliet haar man en verruilde het Brabantse Cuijk voor Amsterdam. Ook dochter Nicole ging mee naar de hoofdstad, maar die woonde niet in hetzelfde huis.

Zo werd Terborg iets wat in de Surinaamse cultuur een kweekje genoemd wordt: een kind dat een tijd bij vrienden of familie van de ouders woont. In de gelijknamige podcast wil de journaliste weten waarom ze als tiener moest vertrekken uit Cuijk (terwijl haar tweelingbroer en oudere zus wél mochten blijven) en waarom veel Surinaamse kinderen kweekjes werden.