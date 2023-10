Podcast van de week: Hoeke & Boeke

Met hun vrijwel perfect overeenkomende achternamen kónden Eva Hoeke en Frida Boeke niet anders dan samen een podcast maken. De twee columnisten - Hoeke voor Volkskrant Magazine en Boeke voor Cosmopolitan - praten naar eigen zeggen de hele dag over taal, en delen hun opvallendste bevindingen in hun podcast.

Hoeke en Boeke zijn geen puristen, vertellen ze meermaals, en dus is hun podcast eerder een reeks bespiegelingen dan colleges over waar het allemaal fout gaat op taalgebied. De twee schrijvers bespreken uitspraken die ze in hun omgeving horen, van de manier waarop Lowlandsbezoekers terugblikken op het festival tot het gebruik van woorden als ‘oprecht’ en ‘letterlijk’, vaak voorzien van een lekker dik aangezette analyse.