Podcast van de week: Het Venlo-incident

In november 1939, een half jaar voordat de nazi’s Nederland binnenvallen, rijden drie spionnen naar Backus, een café dat zich bij Venlo op de Duitse grens bevindt. De inzittenden denken dat ze een afspraak hebben met Duitse verzetsstrijders die een aanslag op Hitler beramen, maar lopen in een hinderlaag van de Sicherheitsdienst.

Die gebeurtenis lijkt een voetnoot in de geschiedenis, maar tijdens Het Venlo-incident, een podcast van Paul Ruigrok van Andere tijden en historicus Huibert Crijns, wordt het belang van de hinderlaag steeds duidelijker. In vier afleveringen - het verhaal wordt zonder onnodige zijsporen verteld - krijgen we een fascinerende geschiedenisles over een incident dat uiteindelijk flinke sporen naliet in de Duitse invasie. Daarnaast leggen de historici de gebeurtenissen ook nog knap naast de oorlog die op dit moment in Oekraïne plaatsvindt.