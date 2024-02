Podcast van de week: De toekomst is grijs

In 2040 bestaat de Nederlandse bevolking voor maar liefst 25 procent uit 65-plussers. In De toekomst is grijs, een podcast van Omroep MAX, vragen journalisten Astrid Cornelisse en Elles de Bruin zich af of Nederland berekend is op zo’n historisch hoge vergrijzing. De reeks is onderdeel van een crossmediaal project: naast de podcast komt er deze maand een tv-serie en een debat.