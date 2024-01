Podcast van de week: De nummer 1 aller tijden

Welke vriendschap is onwaarschijnlijker: die tussen Dennis Rodman en Kim Jung Un of die tussen Adolf Hitler en een joods meisje? Een totaal arbitraire discussie, maar toch weten dj Bram Krikke en Stijn van Vliet (Streetlab) er in De nummer 1 aller tijden een spannende strijd van te maken. Iedere aflevering heeft een centraal thema, waarbij de presentatoren beargumenteren dat zij het meest bijzondere verhaal hebben meegenomen.