Podcast van de week: De laatste dagen van... George Michael

Het desastreuze popjaar 2016, waarin wereldsterren als David Bowie, Prince en Leonard Cohen overleden, werd afgesloten met de dood van George Michael op Eerste Kerstdag. In het vierde seizoen van de NPO Radio 5-podcast De laatste dagen van… duiken Wibo Dijksma, Anne Hurenkamp en Michiel Tjepkema in de laatste levensfase van de Britse popster.

Dat deed het drietal in eerdere seizoenen ook al met John Lennon, Freddie Mercury en Marvin Gaye, en die formule blijft ook in deze reeks ijzersterk. De laatste dagen van… biedt namelijk niet alleen, zoals de titel doet vermoeden, een kijkje in de dood van artiesten, maar viert ook hun successen.