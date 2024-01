Podcast van de week: De erfenis

De nieuwe reeks van AudioCollectief SCHIK (Bob, El Tarangu) is wederom een hoogtepunt in het Nederlandstalige podcastlandschap.

Met titels als Bob en El Tarangu bracht het Vlaams-Nederlandse AudioCollectief SCHIK hoogstaande podcasts uit, waarin telkens één mysterie werd uitgespreid over een volledig seizoen. In de nieuwe titel De erfenis pakken Nele Eeckhout, Siona Houthuys en Mirke Kist het anders aan: ze vertellen meerdere verhalen, verpakt in hetzelfde thema.

Een andere aanpak, dezelfde emotionele impact: ook deze nieuwe reeks is een hoogtepunt in het Nederlandstalige podcastlandschap. SCHIK richt zich op erfenissen in letterlijke zin, zoals het verhaal van de oom van Toos die een miljoenenschuld achterliet, tot figuurlijke erfenissen, zoals het intergenerationele trauma van Rashida, die in een gewelddadig gedwongen huwelijk terechtkwam.