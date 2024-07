Podcast van de week: De diamantroof

Een van de agenten die de verdachten van de grootste diamantroof in de Nederlandse geschiedenis dagenlang afluisterde moest vaak denken aan Das Leben der Anderen. Net als de Stasi-agent in die film voelde hij zich steeds nader betrokken bij de mannen die hij hoorde praten, en lachte hij om hun volkse Amsterdamse humor.

Het is een spagaat waarin een groot deel van de hoofdpersonen van De diamantroof, een podcast van WNL-journalisten Maaike Timmerman en Sandra van den Heuvel, zich bevindt. Aan de ene kant horen we een verslag van een overval waarbij er met een vuurwapen gedreigd wordt; aan de andere kant is er de romantiek van een zorgvuldig geplande beroving.