Podcast van de week: De complottenpiramide

Waren de aanslagen op 11 september eigenlijk het werk van de Amerikaanse regering? Is Willem-Alexander niet de rechtmatige koning van Nederland? In De complottenpiramide nemen cabaretier en Slimste mens-winnaar Lisa Loeb en socioloog en politicoloog Daniel Paarlberg, tevens Loebs echtgenoot, een duik in de wereld van de schimmige theorieën.

Het zou makkelijk zijn om de bizarre denkbeelden van gelovers in complotten belachelijk te maken, maar de twee presentatoren gaan in de Podimo-podcast behoorlijk open-minded in op die theorieën. Dat blijkt een prima keus: de nuchtere opsommingen van de theorieën (vaak aangevuld met feiten die ze meteen ontkrachten) maakt De complottenpiramide een boeiende kijk in een obscuur wereldje, en geen ridiculisering ervan.