Podcast van de week: Bevriende bommen

Bij bombardementen op Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog denken we meteen aan Rotterdam, maar in de vijf jaar die volgen worden er nog talloze plaatsen gebombardeerd. En, zo blijkt uit Bevriende bommen, een aanzienlijk deel van die bombardementen werd uitgevoerd door geallieerde vliegtuigen.

In deze podcast van de NOS gaat Rob Trip op zoek naar de verhalen over geallieerde bommen op Nederlandse bodem en de slachtoffers die daarbij vielen. Zoals het rampzalige bombardement op Amsterdam-Noord, bedoeld om de voor de nazi’s producerende vliegtuigfabriek van Fokker op te blazen, of het bombardement van de Philips-fabriek in Eindhoven.