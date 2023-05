Podcast met schrijvers Kluun en Eus • 23-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

In onze podcast van afgelopen week vertelt Kluun waarom het laatste seizoen Twin Peaks mee moet naar een onbewoond eiland ('er is geen touw aan vast te knopen, maar je zit aan de buis gekluisterd') en brengt Özcan Akyol een ode aan First Dates.

Ook in de podcast: twee recente horrorseries (op Netflix en Videoland) besproken. Luister de podcast hier