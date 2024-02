Players: suf, onlogisch en vervelend Netflix , Film , Recensie • 14-02-2024 • leestijd 2 minuten • 738 keer bekeken • bewaren

© Ricky Middlesworth / Netflix

Een sportjournalist uit New York houdt er rare versierpraktijken op na en blijkt eigenlijk stiekem gewoon op zoek naar vastigheid in zeer matige romcom.

Deze romantische komedie tornt van meet af aan aan de term ‘player’. Want stond player voorheen niet voor een beroepsversierder? Een casanova die precies weet hoe hij of zij mensen in amoureuze zin voor zich kan winnen? In Players ligt dat net iets anders. De in New York woonachtige sportjournalist Mack (Gina Rodriguez) bekokstooft met haar krantencollega’s Adam (Damon Wayans Jr.) en Nick (Tom Ellis) ingenieuze plannen om nietsvermoedende kroegbezoekers in bed te krijgen voor een onenightstand. Zo is aan het begin van de film te zien hoe Nick en Mack, terwijl ze aan de bar zitten, veinzen een echtpaar te zijn.

Ze hebben ruzie en Nick dreigt de relatie uit te maken. Wél vervelend, want ze zouden net op vakantie gaan naar Fiji. Een blonde vrouw, die naast Nick zit, is hier getuige van en denkt ogenschijnlijk meteen: ik wil wél. Nadien vraagt Adam zich af of het wel ethisch is, wat de drie telkens doen. Mack zegt daarop dat het maar een spel is, maar verderop in de film gaan deze praktijken nog verder, en schuren ze zonder twijfel tegen stalking aan. Als je niet beter zou weten zou je denken dat je met een groep sociopaten te maken hebt, die niet op een normale manier iemand die ze aantrekkelijk vinden willen of kunnen versieren.

© K.C. Bailey / Netflix

Met het idee dat deze manier van versieren - zonder ironie opgevoerd - grappig of intrigerend is, slaat scenarist Whit Anderson (Ozark) overduidelijk de plank mis, in een film die vooral heel dom oogt. Natuurlijk is Mack stiekem wél op zoek naar iets vastigs, maar durft ze zichzelf niet figuurlijk bloot te geven. Ze houdt liever een façade op dan dat ze zich kwetsbaar opstelt, en nog meer clichés. En de man op wie ze wel verliefd wordt blijkt een klootzak – hoewel de echte liefde van haar leven al die tijd al voor haar neus stond… suffer wordt het niet.