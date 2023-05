Peter Stormare en Johan Glans zijn Swedish Dicks

Peter Stormare en Johan Glans spelen twee privé-detectives die zich door Los Angeles heen stuntelen in de komische serie Swedish Dicks.

Glans is als Zweedse komiek wat minder bekend bij het grote publiek, maar de eveneens in Zweden geboren Stormare ( American Gods ) zal door zijn rollen in Amerikaanse producties als Fargo en Armageddon meer belletjes doen rinkelen. In Swedish Dicks speelt Stormare een voormalig stuntman, die begint aan een nieuwe carrière als privé-detective en de hulp inschakelt van een veel te optimistische DJ (Glans). Het tweetal krijgt in het eerste seizoen te maken met een bottenbreker (Keanu Reeves, die eerder met Stormare te zien was in Constantine en John Wick - Chapter 2). Andere bijrollen zijn er voor Margaret Cho (Drop Dead Diva), Eric Roberts (Suits) en oud porno-actrice Traci Lords (Cry-Baby).