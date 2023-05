Persvrijheid onder vuur in Nobody Speak-trailer • Nieuws • 16-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix blikt terug op de rechtszaak die vorig jaar een einde maakte aan de tabloidsite Gawker in Nobody Speak: Trials Of The Free Press.

Gawker zette destijds een sekstape van worstelaar Hulk Hogan online, waarna deze een rechtszaak aanspande. Het door de rechter gevelde oordeel zorgde er uiteindelijk voor dat Gawker en eigenaar Nick Denton financieel kopje onder gingen. Achter de schermen bleek dat miljonair Peter Thiel de door Hogan aangespannen rechtszaak had gefinancierd. Een aantal jaren eerder had Gawker namelijk privé-informatie van Thiel op het internet geplaatst en met alle ophef rond de gelekte sekstape zag hij zijn kans schoon om wraak te nemen. Met de documentaire wil Netflix onderzoeken hoe makkelijk het is voor de superrijken (inclusief Donald Trump) om bepaalde geluiden vanuit de media het zwijgen op te leggen.

Nobody Speak: Trials Of The Free Press werd geregisseerd door Brian Knappenberger. De documentaire was al te zien op het Sundance Film Festival en verschijnt 23 juni bij Netflix.