Penoza S05 onthult premièredatum

Het vijfde en laatste seizoen van het Nederlandse misdaaddrama Penoza gaat 27 augustus van start op NPO 3.

Het vierde seizoen van de serie was in 2015 wekelijks goed voor een miljoen kijkers. In de slotreeks gaat het Carmen (Monic Hendrickx) voor de wind. Haar kinderen zijn gelukkig en de drugshandel loopt goed. Ze denkt aan stoppen, maar wil eerst nog een grote slag slaan, voordat ze de criminele onderwereld definitief vaarwel zegt. Dat blijkt echter allesbehalve makkelijk, aangezien de nieuwe lichting drugscriminelen hard en onvoorspelbaar is. Voor het vijde seizoen voegden onder anderen Sonja Silva, Axel Daeseleire, Ward Kerremans en Tonio -acteur Chris Peters zich bij de cast van de serie. Daeseleire is te zien als Carmens nieuwe liefde en Silva speelt de vriendin van huurmoordenaar Berry (Loek Peters).