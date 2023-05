Pennywise spreekt in nieuwe trailer voor It

Bill Skarsgard (Hemlock Grove) speelt clown Pennywise in de nieuwe bioscoopadaptatie van Stephen Kings It.

Het boek werd in 1990 al eens voor televisie bewerkt tot miniserie, toen met Tim Curry als Pennywise. Zijn optreden als het op kinderen beluste monster wakkerde destijds bij veel kijkers een levenslange fobie voor clowns aan. De eerste versie van het script voor de nieuwe incarnatie werd geschreven door Cary Fukunaga, bekend van het eerste seizoen van True Detective en de Netflix-film Beasts of No Nation. Fukunaga zou de film eerst ook zelf gaan regisseren, maar werd uiteindelijk vervangen door Andrés Muschietti (Mama). Onder anderen Jaeden Lieberher (Midnight Special) en Finn Wolfhard ( Stranger Things ) geven gestalte aan de kinderen die besluiten om terug te vechten tegen het monster.