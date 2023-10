Peaky Blinders: zesde en laatste seizoen start in november op BBC First

Het zesde seizoen van Peaky Blinders gaat binnenkort van start op de Nederlandse televisie: de laatste reeks van de Britse misdaadserie is vanaf zaterdag 18 november te zien op BBC First. Het historische drama speelt zich af in het oude Birmingham en volgt Tommy Shelby (Cillian Murphy uit Oppenheimer), die aan het hoofd staat van een beruchte misdaadbende. In het slotseizoen reist Tommy naar Amerika, waar de drooglegging nieuwe kansen biedt. Maar als een oude vijand eindelijk in actie komt, wordt hij geconfronteerd met een nieuw gevaar. Stephen Graham (nu wekelijks op tv te zien in The Walk-In) werd aan de cast toegevoegd, maar de slotreeks moet het wel stellen zonder de in 2021 overleden Helen McCrory als tante Polly. Momenteel wordt er ook gewerkt aan een Peaky Blinders-bioscoopfilm.