Peaky Blinders: trailer voor seizoen vier

De BBC heeft de eerste beelden van het vierde seizoen van Peaky Blinders vrijgegeven.

Het Britse gangsterdrama speelt zich af na de Eerste Wereldoorlog en draait om Tommy Shelby (Cillian Murphy uit Batman Begins), die in Birmingham aan het hoofd staat van de beruchte Peaky Blinders-bende. In het vierde seizoen ziet de bendeleider zich genoodzaakt om op de vlucht te slaan, nadat een mysterieuze brief hem duidelijk heeft gemaakt dat zijn vijanden hem omsingeld hebben. De nieuwe reeks voegt onder anderen Adrien Brody (The Pianist), Aidan Gillen (Littlefinger in Game of Thrones ) en Charlie Murphy (Happy Valley) toe aan de cast. Daarnaast zien we in de trailer dat ook Tom Hardy weer terugkeert als Alfie Solomons. Hardy werkte onlangs nog met Peaky Blinders-bedenker Steven Knight aan de BBC-serie Taboo , die in Nederland te zien is bij Videoland.