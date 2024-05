Pauline S01E01: tienerdromen en -nachtmerries Disney+ , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Duitse horrorserie over een 19-jarige vrouw die zwanger raakt door een jongeman met mysterieuze krachten oogt, ondanks de knipogen naar Italiaanse horror uit de jaren zeventig, ietsjes te keurig.

Adolescenten dromen vaak, of misschien beter gezegd: ze mogen nog dromen. Van een betere wereld; van de perfecte relatie. Ze begeven zich in een soort overgangswereld, waarin ze aan de ene kant nog de lusten van het kind-zijn ervaren, terwijl de lasten van het volwassen bestaan zich langzaam aandienen. Die coming-of-age-thematiek levert traditiegetrouw in combinatie met horror soms interessante films en televisieseries op. Zie bijvoorbeeld Suspiria (1977) van Dario Argento, over een jonge Amerikaanse vrouw die terechtkomt op een sinistere balletschool in Duitsland. De Duitse serie Pauline heeft van meet af aan wel wat weg van de horrorklassieker.

Dat begint met de duistere, kleurrijke sets. Maar ook de synthesizermuziek, inclusief snufjes klavecimbel, valt op, evenals geheimzinnige koorzang. En ook is er een hond die Goblin heet – een knipoog naar de band die de soundtrack van Suspiria schreef. Scenarist Sebastian Colley, bekend van How To Sell Drugs Online (Fast), grijpt in die zin voor zijn nieuwste wapenfeit terug naar genreconventies uit de jaren zeventig. Met in het centrum de 19-jarige Pauline (Sira-Anna Faal uit Druck), die haar middelbare school aan het afronden is. Ze staat op het punt om naar Londen te verhuizen om daar een opleiding te volgen, als ze na een onenightstand met Lukas (Ludger Bökelmann uit Dark) ineens zwanger blijkt.

Het lijkt er eerst sterk op dat Pauline een abortus wil laten plegen, totdat de foetus zelf ogenschijnlijk de touwtjes in handen neemt. Ligt dat aan Lukas? De tiener lijkt te beschikken over magische krachten. En ook Pauline ontdekt op een gegeven moment dat ze dankzij haar zwangerschap over nieuwe talenten beschikt. Het is alleen jammer dat Colley, in tegenstelling tot Argento destijds, niet de visuele grenzen van het genre probeert op te zoeken. Pauline is keurige horror-light. Misschien wel vooral bedoeld voor tieners en die kunnen echt wel wat meer hebben.