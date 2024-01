Patty: dramaserie over Patty Brard heeft datum bij Videoland

De dramaserie Patty is vanaf zondag 18 februari te zien bij Videoland: de vijfdelige reeks wordt dan om 21.30 uur in zijn geheel aan het aanbod toegevoegd. Daarnaast is de eerste aflevering op het hetzelfde tijdstip ook op televisie te zien bij RTL 4. Patty is een gedramatiseerde vertelling van het levensverhaal van zangeres en media-persoonlijkheid Patty Brard. Ze wordt in de serie gespeeld door zowel Holly Mae Brood (The Takeover) als Eva van de Wijdeven (Celblok H). Haar collega's van Luv' - de popgroep waar ze in de jaren zeventig furore mee maakte - worden gespeeld door Julia Lammerts (als José) en Teunie de Brouwer (als Marga). Patty werd bedacht door regisseur Will Koopman (Oogappels, Gooische Vrouwen, de Videoland-film Eerste Hulp Bij Kerst).