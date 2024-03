Parasyte: The Grey: eerste blik op Koreaanse horrorserie van Netflix

De sciencefictionserie over een invasie van buitenaardse parasieten is afkomstig van de maker van Hellbound, The Bequeathed en Train to Busan.

Vanaf 5 april kun je bij Netflix kijken naar de Zuid-Koreaanse serie Parasyte: The Grey. De manga-verfilming speelt zich af in een wereld waarin steeds meer mensen worden overgenomen door buitenaardse parasieten. Jun-kyung (Lee Jung-hyun) leidt een speciale eenheid genaamd Team Grey, die jacht maakt op deze wezens die in staat zijn om de levens van hun gastheren compleet over te nemen. Su-in (Jeon So-nee) lijkt echter een manier te hebben gevonden om 'samen te leven' met haar parasiet, waardoor het onduidelijk is aan wiens kant ze nu eigenlijk staat. Parasyte: The Grey werd geregisseerd door Yeon Sang-ho (Train to Busan), die eerder al onder meer Hellbound en The Bequeathed maakte voor Netflix. Hij schreef het script samen met onder meer Ryu Yong-jae (La Casa de Papel: Korea).