Parasyste: The Grey S01E01-02: hoogst vermakelijke thriller met horrorelementen Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Aliens proberen via parasieten de mensenpopulatie op aarde terug te brengen in nieuwste wapenfeit van filmmaker Yeon Sang-ho (Train to Busan).

Film- en televisiemaker Yeon Sang-ho, bekend van Train to Busan (2016), timmert flink aan de weg. Nadat bij Netflix vorig jaar nog zijn matige dystopische thriller Jung_E verscheen herpakt de Zuid-Koreaan zich in 2024 met eerst al The Bequeathed en nu ook de onderhoudende reeks Parasyte: The Grey, waarin alien-parasieten zich ten doel hebben gesteld de wereld te ontdoen van een groot deel van de mensheid. In de openingsscène van de eerste aflevering wordt de suggestie gewekt dat zo’n ‘reiniging’ de wereld goed zou doen. Die zou leiden tot minder vervuiling en een gezondere aardbol. Een montage van allerlei misère spreekt boekdelen: de aarde is overbevolkt.

De aliens proberen als het ware undercover hun missie te volbrengen. Door mondjesmaat de lichamen van mensen over te nemen en andere mensen om het leven te brengen. Tijdens een EDM-festival gaat dit mis en is te zien hoe een parasiet het lichaam van een van de bezoekers binnendringt. De parasiet begint vervolgens heftig om zich heen te zwaaien en te moorden. Ook het lichaam van kassière Jeong Su-in (Jeon So-nee) wordt overgenomen door een angstwekkend insect. Maar Jeong blijkt een mutant; ze blijft namelijk ondanks de parasiet vat houden op haar eigen bewustzijn en wil niet deelnemen aan de alien-missie.

© Cho Wonjin / Netflix

Op haar pad verschijnt al snel Seol Kang-woo (Koo Kyo-hwan): een jongeman die parasieten opspoort in de zoektocht naar zijn zus. Het lijkt er sterk op dat de twee de handen ineen zullen slaan. Op de achtergrond stelt politiecommandant Choi Jun-kyung (Lee Jung-hyun) een massaal onderzoek in naar de parasieten. Ze gebruikt het door een parasiet overgenomen lichaam van haar echtgenoot (ja, echt zo’n absurd moment) als een soort radar om andere parasieten te traceren. Het duurt in die zin niet lang voordat Parasyte: The Grey, zoals gebruikelijk in het werk van Yeon, uit de bocht giert.

© Cho Wonjin / Netflix

Yeon verfilmde de gelijknamige Japanse mangastrip uit begin jaren 80, maar lijkt die esthetiek te combineren met Amerikaanse sciencefiction als Species (1995) en Invasion of the Body Snatchers (1956 en 1978). Met als resultaat een hoogst vermakelijke thriller met horrorelementen.