Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Warrior (vrijdag 16/02, Netflix) Actievolle historische dramaserie gebaseerd op een idee van Bruce Lee. Een kundige vechtersbaas (Andrew Koji) raakt in het San Francisco van de 19e eeuw betrokken bij de Tong Wars in Chinatown. Lees de recensie.

Avgrunden (vrijdag 16/02, Netflix) Grootschalige Zweedse rampenfilm over een beveiliger (Tuva Novotny) die werkt bij een lokale mijn. Terwijl ze kampt met privéproblemen begint de grond onder haar voeten ineens letterlijk in te storten. Lees de recensie.

Einstein and the Bomb (vrijdag 16/02, Netflix) Combinatie van documentaire en gescript drama over (een periode uit) het leven van Albert Einstein. Archiefbeelden en reconstructies tonen wat er gebeurde nadat de wetenschapper vluchtte uit nazi-Duitsland.

Comedy Chaos (vrijdag 16/02, Netflix) Komische serie uit Indonesië waarin een man wordt ontslagen bij zijn eigen bedrijf. Daarna moet hij zijn broze huwelijk zien te redden, terwijl hij tevens zijn slecht lopende comedyclub tot een succes probeert te maken.

Young Adult (zondag 18/02, Netflix) Komische dramafilm uit 2011, van de regisseur en de schrijver van Juno en Tully. De erg chaotische Mavis (Charlize Theron) wil haar jeugdliefde (Patrick Wilson) terugwinnen, maar die is getrouwd en heeft een dochter.

Na het weekend...

Rhythm + Flow Italy (maandag 19/02, Netflix) Na een Franse versie krijgt de competitieve realityshow Rhythm + Flow een Italiaanse variant. In de serie wordt gezocht naar de volgende grote rapper, waarbij de kandidaten op meerdere onderdelen getest worden.

Mike Epps: Ready to Sell Out (dinsdag 20/02, Netflix) Special van komiek Mike Epps, die op Netflix tevens de hoofdrol speelt in de sitcom The Upshaws. Hij praat in de voorstelling onder meer over persoonlijke hygiëne, ontrouw en werkende echtgenoten.

Risque Business: The Netherlands & Germany (dinsdag 20/02, Netflix) Komische show uit Korea waarin twee verslaggevers naar andere landen reizen om daar de sekscultuur nader te onderzoeken. Deze keer reist het duo naar Nederland en naar Duitsland.

Can I Tell You A Secret? (woensdag 21/02, Netflix) Britse documentairefilm waarin drie vrouwen hun leven in een nachtmerrie zien veranderen wanneer een stalker hun accounts op sociale media hackt. En hij blijkt nog meer slachtoffers te hebben gemaakt.

The Silencing (woensdag 21/02, Netflix) Actiefilm uit 2020 over een jager (Nikolaj Coster-Waldau) en een sheriff (Annabelle Wallis) die een moordenaar op het spoor zijn. Deze killer zou mogelijk lang geleden ook de dochter van de jager gekidnapt hebben.