Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Orion and the Dark (vrijdag 02/02, Netflix) Animatiefilm van scenarist Charlie Kaufman (Adaptation) over een jongen (Jacob Tremblay) die bang is in het donker, maar dan door de duisternis zelf wordt geholpen zijn angst te overkomen. Lees de recensie.

Let’s Talk About CHU (vrijdag 02/02, Netflix) Romantische komedieserie uit Taiwan over een vrouw die werkt als parttime-vlogger. Op haar kanaal praat ze openhartig over seks, maar ondertussen heeft ze het in haar privéleven erg lastig met dit onderwerp.

Prisoner’s Daughter (vrijdag 02/02, Netflix) Dramafilm waarin de terminaal zieke Max (Brian Cox uit Succession) na twaalf jaar in de gevangenis te hebben gezeten weer vrijkomt. Hij probeert zijn relatie met zijn dochter (Kate Beckinsale) te herstellen.

Jesus Revolution (vrijdag 02/02, Netflix) Biografische dramafilm over de Jezusbeweging in de jaren 60, waarbij we een tiener (Joel Courtney), een hippie (Jonathan Roumie, ook zelf te zien als Jezus in The Chosen) en een pastoor (Kelsey Grammer) volgen.

Farang (vrijdag 02/02, Netflix) Franse actiefilm waarin een gevangene (Nassim Lyes) die zijn leven heeft gebeterd alsnog wordt ingehaald door zijn verleden en op de vlucht slaat. Hij belandt in Thailand, maar krijgt ook daar te maken met lokale gangsters.

The Guilt Trip (zondag 04/02, Netflix) Komische film van de bedenker van de serie This Is Us, waarin een verkoper (Seth Rogen) zijn moeder (Barbra Streisand in een zeldzame recente acteerrol) meeneemt op een (zakelijke) roadtrip, met onverwachte gevolgen.

Na het weekend...

Raël: Le derniere prophète (woensdag 07/02, Netflix) Franse documentaireserie over een door ufo’s geïnspireerde religieuze beweging die claimt dat het leven op aarde geschapen werd door buitenaardse wezens. Inclusief interviews met volgers en critici.

The Devil Wears Prada (woensdag 07/02, Netflix) Komische dramafilm van de schrijfster van My Crazy Ex-Girlfriend, waarin de net afgestudeerde Andy (Anne Hathaway) aan de slag gaat bij een modemagazine als assistent van de harde baas (Meryl Streep).

One Day (donderdag 08/02, Netflix) Romantische miniserie waarin Emma (Ambika Mod) en Dexter (Leo Woodall) elkaar in 1988 voor het eerst ontmoeten. Het verhaal van hun relatie bestrijkt twintig jaar, waarbij ze eens per jaar herenigen. Bekijk de trailer.