Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Lift (vrijdag 12/01, Netflix) Komische misdaadfilm van de regisseur van de remake van The Italian Job, waarin een crimineel (Kevin Hart) een team samenstelt om een grote lading goud ‘mid-air’ uit een passagiersvliegtuig te roven. Lees de recensie.

Love is Blind: Sweden (vrijdag 12/01, Netflix) Zweedse remake van de realityshow waarin een sociaal experiment wordt ondernomen: single mannen en vrouwen die op zoek zijn naar liefde moeten zich eerst verloven voor ze elkaar in het echt zien.

Na het weekend...

Murder on the Orient Express (maandag 15/01, Netflix) Moordmysterie uit 2017 dat werd gebaseerd op het boek van Agatha Christie. Hercule Poirot (Kenneth Branagh, tevens regisseur) onderzoekt een moord aan boord van een luxe trein. Lees de recensie.

American Nightmare (woensdag 17/01, Netflix) Documentaire van de producenten van The Tinder Swindler, over een echtpaar dat ervan wordt beschuldigd een inbraak en ontvoering in scène te hebben gezet wanneer de vrouw plotseling weer opduikt.

End of the Line (woensdag 17/01, Netflix) Braziliaanse sitcom over het leven van Ivan, die illegaal werkt als chauffeur van een busje. Ondanks dat het einde van zijn huwelijk in zicht is, relativeert hij zijn dagelijkse beslommeringen met flink wat humor.

No Hard Feelings (donderdag 18/01, Netflix) Komische film die vorig jaar in de bioscoop draaide, waarin twee ouders een mooie vrouw (Jennifer Lawrence) inhuren om hun verlegen zoon te daten, in de hoop dat hij zo wat meer zelfvertrouwen krijgt.

Kübra (donderdag 18/01, Netflix) Turkse thrillerserie van de makers van Terzi over een man (Çagatay Ulusoy, ook te zien in Terzi) die een voorspellende gave lijkt te hebben, waardoor hij zowel volgelingen krijgt als vijanden maakt. Bekijk de trailer.