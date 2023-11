Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Blackwater (zaterdag 18/11, NPO 2) In de commune is Annie nog steeds van slag door de tentmoorden. Petrus zegt dat het hen niet aangaat. De politie richt tijdens het moordonderzoek op de arts Birger, wat zijn relatie met Barbro niet ten goede komt.

DNA S02 (zaterdag 18/11, NPO 3) Julita verdwijnt spoorloos en is niet meer te bereiken. Mario en Nico denken veilig te zijn, maar lopen juist meer gevaar dan ooit. Hoxa wordt verdacht maar ontkent alles. Rolf besluit zijn dochter in veiligheid te brengen.

Sorry We Missed You (vrijdag 17/11, NPO 3) Dramafilm van regisseur Ken Loach over de uitbuiting van (pakket)bezorgers in Groot-Brittannië: een man neemt een enorm stressvolle baan als koerier aan om zijn gezin uit de financiële problemen te helpen.