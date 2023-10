Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO NPO , Serie , Film , TV • 19-10-2023 • leestijd 3 minuten • 10304 keer bekeken • bewaren

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nieuwe series dit weekend...

Unforgotten S05 (zaterdag 21/10, NPO 2) Britse politieserie waarbij de première van het vijfde seizoen draait om een stoffelijk overschot dat wordt gevonden tijdens de renovatie van een historisch pand in het westen van Londen. Lees de recensie.

The Forest of the Missing (zaterdag 21/10, NPO 3) Franse misdaadserie waarin een rechter met geheugenverlies (Hélène de Fougerolles) zich mengt in het onderzoek naar de vondst van een massagraf met twaalf lijken in een bosgebied. Bekijk de trailer.

De Poli (zondag 22/10, NPO 3) Komische ziekenhuisserie waarin gynaecoloog Esther (Jelka van Houten) in haar zorginstelling een moderne aanpak wil introduceren, terwijl haar baas - en tevens vader – het daar totaal niet mee eens is. Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Rotterdam S07 (vrijdag 20/10, NPO 1) Zanger Ries heeft na een optreden een gewelddadige ontmoeting met een stalkende fan. Als deze vrouw de volgende ochtend dood wordt aangetroffen, claimt Ries zich niets meer te kunnen herinneren.

The Walk-In (vrijdag 20/10, NPO 2) Robbie, een informant binnen National Action, probeert in contact te komen met Matthew Collins en Hope Not Hate, in een poging om een moord te voorkomen. Hij brengt zichzelf daarbij wel in gevaar. Lees de recensie.

Films dit weekend...

Demain tout commence (vrijdag 20/10, NPO 2) Komische dramafilm waarin flierefluiter Samuel (Omar Sy uit Lupin en Intouchables) plots de zorg krijgt over zijn drie maanden oude dochter. Acht jaar later komt de moeder toch weer terug in de picture.

Of ik gek ben (zaterdag 21/10, NPO 3) Regiedebuut van acteur Frank Lammers (Ferry: de serie), waarin een kunstenaar zonder te weten waarom in een tbs-kliniek belandt. Hij lijkt langzaam beter te worden, maar de absolute waarheid blijft onduidelijk.

Nog lopende series na het weekend...

Afterglow (dinsdag 24/10, NPO 3) Wederom komt iedereen bij Ester bijeen. Ook al rommelt het in veel relaties; zij en Arild zijn nog steeds samen. Finn houdt een mooie speech en vertelt Ester een geheim dat hij al heel lang heeft verzwegen. Lees de recensie.

Oogappels S05 (woensdag 25/10, NPO 1) Carola ontruimt het huis. Laszlo versiert Fabie, Wouter en Lieke zijn bijna zover. Hansje gaat naar Erik. Merel komt Bastiaan tegen, Nina heeft een leuke collega. Danny schrikt van Marcels 'huis'. Lees ons interview.

All Stars & Zonen S02 (donderdag 26/10, NPO 3) Rikkie is alle flauwe grappen over homo's die in de kleedkamer gemaakt worden zat. Hij vraagt dispensatie aan om bij een vrouwenelftal te mogen spelen en dat brengt Jeffrey op een idee. Lees ons interview.

Nieuwe series na het weekend...

DNA S02 (donderdag 26/10, NPO Plus) Deense misdaadserie over een detective die vorig seizoen in Frankrijk zocht naar zijn verdwenen dochtertje. In de nieuwe reeks onderzoekt hij de vondst van een vrachtwagen met negentien lijken. Bekijk de trailer.