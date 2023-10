Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

© Le Pacte / Canal+

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels, waarbij Flikken Maastricht ditmaal wegvalt in verband met het interlandvoetbal.

Nieuwe series dit weekend...

The Walk-In (vrijdag 13/10, NPO 2) Waargebeurde Britse dramaserie over activist Matthew Collins (Stephen Graham), die een extreemrechtse beweging infiltreert en vervolgens probeert een aanslag op een politicus te voorkomen. Lees de recensie.

Nog lopende series dit weekend...

Grace S02 (zaterdag 14/10, NPO 2) Er wordt een lichaam dat flink is toegetakeld opgevist uit het kanaal. Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer een connectie heeft met de illegale handel in organen en de gruwelijke uitbuiting van jonge immigranten.

Top Dog S02 (zaterdag 14/10, NPO 3) Teddy wil wraak nemen maar volgens Isak zou dat hun deal met Borg Minerals in gevaar brengen. Emily wordt door Paul de hemel ingeprezen, maar baalt dat ze haar doel niet heeft bereikt. Laatste twee afleveringen.

Films dit weekend...

La Vérité (vrijdag 13/10, NPO 2) Franse dramafilm van de maker van Shoplifters, waarin de dochter (Juliette Binoche) van een grote filmster zich niet kan vinden in een door haar moeder (Catherine Deneuve) geschreven biografie. Bekijk de trailer.

Help (vrijdag 13/10, NPO 3) Britse tv-film die zich afspeelt tijdens de coronapandemie: in een tehuis zorgt een verpleegster (Jodie Comer uit Killing Eve) voor een man (Stephen Graham, vanaf vandaag ook te zien in The Walk-In) met beginnende alzheimer.

Terug naar de kust (zaterdag 14/10, NPO 3) Thriller van Will Koopman (Oogappels), gebaseerd op het boek van Saskia Noort. Een vrouw (Linda de Mol) die ernstig bedreigd wordt vlucht met haar kinderen naar haar ouderlijk huis waar haar zus nog woont.

Nog lopende series na het weekend...

Afterglow (dinsdag 17/10, NPO 3) Ester bezwijkt bijna onder de behandeling, maar dringt er bij Arild op aan toch naar Japan te gaan. Iedereen begint te beseffen hoe belangrijk en vergankelijk vriendschap, liefde en relaties eigenlijk zijn. Lees de recensie.

Oogappels S05 (woensdag 18/10, NPO 1) Fabie en Carola sluiten vrede, Merel krijgt een inzicht en Danny stopt met studeren. Lieke en Merel leren iemand kennen. Dina en Tim zijn Hansje zat. Gwen past op Lodewijk als Erik Chris bezoekt. Lees ons interview.

All Stars & Zonen S02 (donderdag 19/10, NPO 3) Munir en Jeffrey nemen Harry's tuincentrum over van Willem, die definitief met pensioen lijkt te gaan. Intussen gaat Mark aan de slag als lifecoach waarbij hij de hele club in therapie neemt. Lees ons interview.

The Flatshare (donderdag 19/10, NPO Plus) Komische dramaserie uit Engeland waarin een journaliste (Jessica Brown Findlay) een appartement deelt met een man (Anthony Welsh) die nachtdiensten draait en nooit tegelijk met haar thuis is. Bekijk de trailer.