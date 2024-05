Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met onder meer Maryland

Maryland (vrijdag 24/05, NPO 2) Britse dramaserie over twee zussen (Eve Best en Suranne Jones) die na de plotse dood van hun moeder samen naar Ierland afreizen en daar ontdekken dat zij een dubbelleven leidde met iemand anders dan hun eigen vader. Bekijk de trailer .

Midsomer Murders S22 (zaterdag 25/05, NPO 1) Britse misdaadserie over detectives John Barnaby (Neil Dudgeon) en Jamie Winter (Nick Hendrix). De eerste aflevering van deze reeks draait om een mogelijk tot leven gekomen mythe over een wild beest. Lees de recensie .

Silent Witness S26 (zaterdag 25/05, NPO 2) Jack raakt betrokken bij een complexe zaak en komt lijnrecht tegenover zijn oude mentor te staan. Een hechte groep politieagenten laat heel weinig los in een onderzoek waarin niets is wat het lijkt en het team moet erg diep graven.

Dertigers (zaterdag 25/05, NPO 3) Na Safe Home kun je op NPO 3 kijken naar een herhaling van een aantal afleveringen van het derde seizoen van de dramaserie Dertigers. Er wordt om 22.05 uur afgetrapt en de uitzending duurt vervolgens tot ongeveer 00.45 uur in de nacht.

Zee van Tijd (zondag 26/05, NPO 1) Dramafilm over een jong stel (Reinout Scholten van Aschat en Sallie Harmsen) dat na een vreselijke tragedie uit elkaar drijft. Wanneer ze elkaar veertig jaar later opnieuw treffen, blijkt dat de tijd lang niet alle wonden heeft geheeld. Bekijk de trailer .

Borgman (donderdag 30/05, NPO 3) Mysterieuze dramafilm van Alex van Warmerdam waarin buitenstaander Borgman (Jan Bijvoet) in een villawijk arriveert. Zijn komst zet een reeks zeer verontrustende gebeurtenissen rond de façade van een welgesteld echtpaar in werking.

Rotown (dinsdag 28/05, NPO 3) Aisha's moeder wordt geconfronteerd met Aisha's gedrag in de moskee. Tijdens Farah's werkmeeting krijgt ze erg verontrustend nieuws over haar dronken vader. Orlando worstelt met zijn geweten wanneer zijn vader in zijn café voor overlast zorgt.