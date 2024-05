Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Das Boot S04 (vrijdag 17/05, NPO 2) Hannie bevrijdt Herta. Gluck krijgt bezoek van Schulz, die er niet van overtuigd is dat hij Fidelio is. Later ontvangt Schulz interessante informatie. Klaus is bezig met zijn missie in het Middellands Zeegebied. Laatste aflevering. Lees de recensie.