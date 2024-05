Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

The Tourist S02 (zaterdag 04/05, NPO 3) Elliot gaat op zoek naar Helen en krijgt daarbij hulp uit onverwachte hoek. Helen ontdekt steeds meer, maar raakt in de problemen. De McDonnells zitten Elliot op de hielen, maar er ontstaat wel onderlinge verdeeldheid. Lees de recensie .

Dertigers (zaterdag 04/05, NPO 3) Na The Tourist kun je op NPO 3 kijken naar een herhaling van het eerste gedeelte van het derde seizoen van de dramaserie Dertigers. Er wordt dan om 22.40 uur afgetrapt en de uitzending duurt vervolgens tot ongeveer 01.15 uur in de nacht.

Rotown (dinsdag 07/05, NPO 3) Dramaserie over een aantal jonge mensen in Rotterdam die hun dromen proberen te verwezenlijken. De drie hoofdrollen zijn voor Ahlaam Teghadouini (Sihame), Kendrick Etmon (Crypto Boy) en nieuwkomer Roziena Salihu. Lees hier meer .

Waar is Anne Frank? (zaterdag 04/05, NPO 2) Animatiefilm uit 2001 die het dagboek van Anne Frank op een nieuwe manier interpreteert. We zien hoe Kitty, de denkbeeldige vriendin aan wie Anne zich in haar dagboek richtte, zich plots manifesteert in het hedendaagse Amsterdam.