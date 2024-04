Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

© RTBF

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Maastricht S18 (vrijdag 05/04, NPO 1) Er wordt een dode jongeman gevonden die de avond ervoor in een café blijkt te zijn gedrogeerd met GHB. Wolfs en Eva ontdekken dat de ouders van de jongeman het contact met hun zoon verbraken vanwege zijn geaardheid.

A Spy Among Friends (vrijdag 05/04, NPO 2) De Amerikanen krijgen lucht van Kims contact met de Russen en willen weten wat Nick in Beiroet uit hem heeft weten te krijgen. Kim vraagt zich af of de Russen hem echt vertrouwen en hoeveel waarde hij nog heeft voor Moskou.

Murder in Provence (zaterdag 06/04, NPO 2) Een oude jeugdvriend van Marianne wordt dood gevonden bij zijn landhuis en samen met Antoine probeert ze te achterhalen wat er met hem is gebeurd. Het leven van het slachtoffer blijkt niet zo vredig en gelukkig als iedereen dacht.

Dopesick (zaterdag 06/04, NPO 3) Purdue Pharma start een nieuwe campagne om de dosis OxyContin sneller omhoog te krijgen. Richard Sackler wil de pijnstiller in Duitsland introduceren om uiteindelijk de wereldmarkt te veroveren. Betsy krijgt te maken met afkickverschijnselen.

Dertigers (zaterdag 06/04, NPO 3) Na Dopesick kun je op NPO 3 kijken naar een herhaling van een groot gedeelte van het eerste seizoen van de dramaserie Dertigers. Er wordt daarbij om 22.21 uur afgetrapt en de uitzending duurt vervolgens tot ongeveer 02.10 uur in de nacht.

De Joodse Raad (zondag 07/04, NPO 1) Het is 1947. Virrie herenigt een moeder met haar kind, terwijl haar eigen vader samen met Asscher wordt aangehouden vanwege collaboratie met de bezetter. Het onderzoek naar de raad brengt veel oud zeer boven. Finale van de serie.

Koningshuis the Musical (zondag 07/04, NPO 3) De nominaties voor de Musical Awards zijn bekendgemaakt. Alleen Naomi maakt kans op een prijs en daar is niet iedereen even blij mee. Omdat Hans1 zijn stem definitief kwijt is, krijgt Hans2 nu de taak om de koning te spelen.

Startende series na het weekend...

Pandore (donderdag 11/04, NPO 3) Franstalige politieke thriller die zich afspeelt in Brussel. Een brute groepsverkrachting in een parkeergarage brengt een enorme kettingreactie op gang die effect heeft op onder anderen een politicus en een onderzoeksrechter. Bekijk de trailer.

Aankomende films...

Demain tout commence (vrijdag 05/04, NPO 2) Komische dramafilm waarin flierefluiter Samuel (Omar Sy, bekend van Intouchables en de Netflix-serie Lupin) plots de zorg krijgt over zijn drie maanden oude dochtertje. Acht jaar later komt de moeder toch weer terug in de picture.

Nog lopende series na het weekend...

Bodem (maandag 08/04, NPO 3) Na haar ontslag bij de uitgeverij gaat Cat voor een nieuwe carrière als begrafenisondernemer. De boekpresentatie van haar vader bij haar voormalige werkgever Claudia loopt anders dan verwacht. Jana gaat bevallen. Lees ons interview.

Call me Dad (dinsdag 09/04, NPO 3) Carla dient een officiële klacht in, wat betekent dat Emil en Viktor er nog eens een extra probleem bij hebben gekregen. Emil raakt bevriend met iemand met wie hij een aantal dingen gemeen heeft, waaronder het koken. Lees de recensie.

Zussen (woensdag 10/04, NPO 1) Geert Hendriks aast op de boerderij en daardoor denkt Rosalinde aan een complot: was de dood van haar vader wel een ongeluk? Faya besluit wat dingen uit de zoeken en Nienke twijfelt maar durft haar ouders niet te confronteren.