Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

© VPRO

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Maastricht S18 (vrijdag 15/03, NPO 1) Een vrouw wordt dood gevonden in haar woning. Er zijn spullen gestolen en haar vader zit in de criminaliteit: was ze slachtoffer van een ripdeal? Romeo en Marion onderzoeken een ontvoering en raken zo ook bij de zaak betrokken.

Best Interests (vrijdag 15/03, NPO 2) De rechtszaak tegen het ziekenhuis begint. De emoties lopen hoog op, maar het lijkt goed te gaan voor Nicci. Andrew wordt geconfronteerd met zijn verleden en de rechter beslist over Marnie. Allerlaatste aflevering. Lees de recensie.

The Gold (zaterdag 16/03, NPO 2) Palmer voelt zich veilig op Tenerife, waar hij bezig is met timeshares. Dan krijgt de Spaanse politie een telefoontje vanuit Engeland. De Britse politie ontdekt wie de miljoenen van de buit witwast. Laatste twee afleveringen van de serie.

Fallen (zaterdag 16/03, NPO 3) Na hulp van een medium wordt er weer een zoekactie opgezet om sporen van Benjamin te vinden. Sylvester raakt in paniek en dreigt zijn helper te verraden. Iris is nog niet van haar halfzus af, maar krijgt wel nieuws over de moord op haar man.

De Joodse Raad (zondag 17/03, NPO 1) De Joodse Raad moet het verplicht dragen van de gele ster coördineren. Als blijkt dat raadsmedewerkers mogelijk vrijstelling krijgen van de deportatie, groeien de twijfels ten aanzien van de raad. David Cohen houdt alsnog voet bij stuk.

Aankomende films...

Beyond Sleep (vrijdag 15/03, NPO 2) Existentiële dramafilm van Boudewijn Koole, naar het boek Nooit Meer Slapen van Willem Frederik Hermans, over een geoloog (Reinout Scholten van Aschat) die afreist naar een plaats in Scandinavië waar het bijna niet donker wordt.

Witte Wieven (zaterdag 16/03, NPO 3) Korte film uit de reeks Koolhoven Presenteert, waarin Martin Koolhoven jonge regisseurs begeleidt. De horrorfilm Witte Wieven speelt zich af in de middeleeuwen en volgt een onvruchtbare vrouw die naar een mysterieus bos vlucht.

Nog lopende series na het weekend...

Bodem (maandag 18/03, NPO 3) Cat maakt op kantoor kennis met influencer Bliksem en leert hem meteen heel goed kennen. Een onverwacht bezoek van haar moeder aan kantoor zorgt ervoor dat ze te laat is voor haar afspraak met de verloskundige. Lees ons interview.

Dreaming Whilst Black (dinsdag 19/03, NPO 3) De film van Kwabena en Amy is af en wordt voor genodigden voor het eerst vertoond op het witte doek. Vanessa is de grote afwezige bij de screening, want zij zit in New York met haar collega. Laatste aflevering van de reeks.

Irvine Welsh' Crime S02 (donderdag 21/03, NPO 3) Lennox ziet een link tussen de slachtoffers maar geen motief. Hij denkt dat Norrie Erskine meer weet, omdat ze zich verdacht gedraagt. Na een nieuwe moord grijpt Lennox niet naar de fles, maar zoekt hij zijn heil ergens anders.