Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Fallen (zaterdag 09/03, NPO 2) Zweedse misdaadserie van de makers van The Bridge, over een agente (Sofia Helin) die achtervolgd wordt door de onopgeloste moord op haar verloofde. Ze werkt in Malmö aan een oude zaak omtrent een verdwenen tiener. Bekijk de trailer .

Flikken Maastricht S18 (vrijdag 08/03, NPO 1) Een vrouw wordt vermoord vlak na haar dienst in een restaurant op een vakantiepark. Ze had net haar relatie met een jongen die op het park woonde verbroken. Romeo en Marion doen onderzoek naar overvallen op coffeeshops.

The Gold (zaterdag 09/03, NPO 2) De verdachten van de goudroof zijn in beeld gebracht. Ze moeten nauwlettend in de gaten gehouden worden, maar Boyce moet zijn uiterste best doen om zijn snel slinkende budget te kunnen verantwoorden. Een inval loopt uit op een drama.