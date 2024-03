Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

The Gold (zaterdag 02/03, NPO 2) Op feiten gebaseerde misdaadserie over de roof van een grote lading goudstaven uit een warenhuis bij Heathrow Airport. Hugh Bonneville (Downton Abbey) speelt de rechercheur die de goudroof onderzoekt. Bekijk de trailer .

Best Interests (vrijdag 01/03, NPO 2) De situatie van Marnie verslechtert snel en haar ouders zitten met de handen in het haar. Nicci wil het oordeel van de ethische commissie aanvechten. Marnie's zus heeft het moeilijk en zoekt steun bij haar vriendin. Lees de recensie .

Out Stealing Horses (vrijdag 01/03, NPO 2) Noorse dramafilm over een weduwnaar (Stellan Skarsgård) die sinds de dood van zijn tweede vrouw in de wildernis leeft. Door bezoek van een oude kennis denkt hij terug aan zijn jeugd op het platteland. Lees de recensie.