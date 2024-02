Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Alles over series, tv en film. Vanaf de redactie van de VARAgids.

© ITV / BritBox

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Maastricht S18 (vrijdag 23/02, NPO 1) Eva en Wolfs gaan langs bij Larry Konings omdat hij zich niet op het bureau heeft gemeld. In zijn woning treffen ze een dode vrouw, terwijl Larry zelf is verdwenen. Heeft hij de vrouw gedood en is hij op de vlucht geslagen?

Best Interests (vrijdag 23/02, NPO 2) De situatie van Marnie verslechtert snel en haar ouders zitten met de handen in het haar. Nicci wil het oordeel van de ethische commissie aanvechten. Marnie's zus heeft het moeilijk en zoekt steun bij haar vriendin. Lees de recensie.

Ridley (zaterdag 24/02, NPO 2) Ridley heeft nog steeds contact met de man die vastzit voor de moord op Ella en Kate, en daar is de politie niet blij mee. Als Ridley een link ontdekt met een nog lopende moordzaak wil hij de boel onderzoeken. Slotaflevering van de reeks.

Witness Number Three (zaterdag 24/02, NPO 3) Ondanks dat haar woning beveiligd is, weet een van de bendeleden toch bij Jodie binnen te dringen. Wanneer Kyle thuiskomt moet Jodie alsnog haar schuilplek verlaten om hem te beschermen. Laatste twee afleveringen.

Nieuwe series na het weekend...

Irvine Welsh’ Crime S02 (donderdag 29/02, NPO 3) Schotse misdaadserie afkomstig van Trainspotting-auteur Irvine Welsh. Rechercheur Ray Lennox (Dougray Scott) schiet een oud-collega te hulp en komt vervolgens een seriemoordenaar op het spoor. Bekijk de trailer.

Aankomende films...

Hors Normes (vrijdag 23/02, NPO 2) Tragikomische film van de makers van Intouchables, over twee mannen (Vincent Cassel en Reda Kateb) die zich inzetten voor autistische en kansarme jongeren voor wie geen plek is bij reguliere zorginstellingen en de maatschappij an sich.

Binary (zaterdag 24/02, NPO 3) Korte film uit de reeks Koolhoven Presenteert, waarin Martin Koolhoven jonge regisseurs begeleidt. Binary draait om een Pakistaanse trans vrouw die naar Nederland reist en achtervolgd wordt door een innerlijke demon die behoorlijk echt blijkt.

Casting Call (donderdag 29/02, NPO 3) Telefilm waarin Amir probeert door te breken als acteur, maar alleen met een geblurd gezicht misdadigers mag spelen in reconstructies. Hij reist naar Brussel voor een grote auditie, maar daar raakt hij al snel verzeild in de onderwereld.

Nog lopende series na het weekend...

Dreaming Whilst Black (dinsdag 27/02, NPO 3) Kwabena is helemaal door zijn geld heen. Hij probeert indruk te maken op zijn vriendin Vanessa, maar daardoor werkt hij zich nog meer in de nesten. Een ontmoeting met een succesvolle producent geeft hoop. Lees de recensie.

Mr Bates vs The Post Office (woensdag 28/02, NPO 2) Alan en zijn lotgenoten zetten door en directeur Paula Vennells komt met een compensatieplan. De bemiddeling verloopt, dankzij de mediator, niet bepaald soepel. Laatste twee afleveringen in de reeks. Lees de recensie.