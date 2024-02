Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Best Interests (vrijdag 16/02, NPO 2) Britse dramaserie over een koppel (Michael Sheen en Sharon Horgan) met een dochter die lijdt onder haar levensbedreigende ziekte. De doktoren willen de behandeling stoppen, maar de vader en moeder niet. Bekijk de trailer .

Flikken Maastricht S18 (vrijdag 16/02, NPO 1) Eva en Wolfs werken weer samen. Wanneer het in stukken gesneden lijk van een vrouw die een juicekanaal runt in het water wordt gevonden gaan ze op onderzoek uit. De vrouw blijkt ontzettend veel vijanden te hebben.

Midsomer Murders S22 (zaterdag 17/02, NPO 1) Herhaling van het 22ste seizoen van de misdaadserie, over rechercheurs Barnaby en Winter. In deze aflevering wordt vlak voor de start van een paranormaal-beurs een lijk gevonden te midden van occulte symbolen.

Mr Bates vs The Post Office (woensdag 21/02, NPO 2) Waargebeurde dramaserie over het Britse postschandaal. Postkantoorhouder Alan Bates (Toby Jones) wordt ten onrechte door de overheid beschuldigd van diefstal en komt daarom in opstand. Lees de recensie.