Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Witness Number Three (zaterdag 10/02, NPO 3) Britse psychologische thrillerserie waarin een kapster tijdens haar werk toevallig getuige is van een moord. Ze wordt keihard geïntimideerd en ziet haar leven veranderen in een nachtmerrie. Bekijk de trailer .

Flikken Maastricht S18 (vrijdag 09/02, NPO 1) Een ongeneeslijke zieke man wordt door zijn vrienden geholpen uit het leven te stappen. Een arts constateert een natuurlijke dood, maar Wolfs moet voor de levensverzekering uitzoeken of dat echt zo is.

Kin S02 (donderdag 16/02, NPO 3) Bren doet waar hij zin in heeft en er ontstaat chaos in de familie. Michael is woest op hem, en kampt met liefdesverdriet. Frank droomt van een ander leven. Bij de Turken is er ook onrust. Anthony doet het ondenkbare.