Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Klem S04 (vrijdag 26/01, NPO 1) Hugo is ten einde raad nu Sophie ontvoerd blijkt te zijn. Maar wie erachter zit - Isabella of de maffia - weten ze niet. Ze proberen een deal te maken met de kidnappers, maar Hugo vreest het ergste. Slot van de miniserie.

Sisi S03 (vrijdag 26/01, NPO 2) Franz gaat in Frankrijk op zoek naar Sisi en Rudolph. De keizer en keizerin brengen samen de nacht door. Door de harde aanpak van de arbeiders begint Grünne zich af te vragen of hij de keizer nog langer trouw moet blijven.

Midsomer Murders S22 (zaterdag 27/01, NPO 1) Herhaling van het 22ste seizoen van de misdaadserie, over rechercheurs Barnaby en Winter. In deze aflevering wordt tijdens het stropoppenfestival een dode vrouw gevonden verkleed als een stropop.

Rundfunk: Duco & Roy (zondag 28/01, NPO 3) De toneelvereniging van Roy en Duco is genomineerd voor een aantal prijzen. Tijdens de uitreiking staat Adelhart plots oog in oog met zijn aartsrivaal Paul de Leeuw, waarna hij een hele nieuwe kant laat zien.

Kung Fu Zohra (vrijdag 26/01, NPO 2) Actievolle dramafilm uit Frankrijk over een vrouw die lijdt onder het gewelddadige gedrag van haar man, maar hem omwille van hun dochtertje niet wil verlaten. Ze neemt lessen in Kung Fu om van zich af te kunnen slaan.

Pulang (donderdag 01/02, NPO 3) Telefilm waarin een vader de band met zijn puberdochter wil versterken door haar in de vakantie mee te nemen naar zijn ouders in de Molukse wijk waar hij opgroeide. Onverwerkte trauma's zetten de boel echter op scherp.

Out of Touch (dinsdag 30/01, NPO 3) Mikaela en haar verloofde hebben een goed gesprek en dan blijkt hoe de vork in de steel zit. John neemt Ava mee naar zijn ouders, die op die dag veertig jaar getrouwd zijn. Het valt Ava op dat Johns vader depressief is.