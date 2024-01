Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Alles over series, tv en film. Vanaf de redactie van de VARAgids.

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

Klem S04 (vrijdag 19/01, NPO 1) Hugo vreest dat Marius en Kitty in een maffia-oorlog belanden en dus probeert hij ze over te halen om hun wijngaard terug te verkopen aan de dochter van de vorige eigenaar. Maar hoe groot is alle dreiging daadwerkelijk?

Sisi S03 (vrijdag 19/01, NPO 2) De Hongaarse opstandeling Körtek heeft snode plannen gesmeed om Franz dwars te zitten en brengt ook Sisi in gevaar. De enige die de keizerin nu nog uit haar hachelijke positie zou kunnen bevrijden is gravin Esterhazy.

Vera S12 (zaterdag 20/01, NPO 2) Wanneer een jonge politieagent dood wordt gevonden in een vijver, gaan hoofdinspecteur Vera Stanhope en haar team op onderzoek uit. Er komen verschillende verdachten in beeld, zowel binnen de politie als daarbuiten.

The Hunt for Raoul Moat (zaterdag 20/01, NPO 3) De politie concentreert zich op het dorpje Rothbury en de bossen daaromheen, waar Moat zich wekenlang zou kunnen verschuilen. De media blijven een groot probleem. Finale van de serie. Lees de recensie.

Midsomer Murders S22 (zaterdag 20/01, NPO 1) Herhaling van het 22ste seizoen van de misdaadserie, over rechercheurs Barnaby en Winter. In deze aflevering onderzoekt het tweetal een moordspel in een afgelegen landhuis dat een foute afloop kende.

Rundfunk: Duco & Roy (zondag 21/01, NPO 3) Duco heeft een diepgeworteld trauma op het gebied van liefde en intimiteit. Hij wordt hier telkens weer mee geconfronteerd, waardoor zijn angst voor vrouwen blijft groeien, totdat hij tot een nieuw inzicht komt.

Aankomende films...

Grâce à Dieu (vrijdag 19/01, NPO 2) Frans-Belgisch drama van François Ozon (The Swimmers) over drie mannen die tijdens hun jeugd door dezelfde priester misbruikt werden en nu als volwassenen samen op zoek gaan naar gerechtigheid. Lees de recensie.

De Vaandeldrager vijf (donderdag 25/01, NPO 3) Telefilm over vijf gemaskerde figuren die dreigen om het net in het Rijksmuseum onthulde De vaandeldrager in de fik te steken, tenzij Debbie - een slachtoffer van de toeslagenaffaire - haar dochter terugkrijgt.

Nog lopende series na het weekend...

Out of Touch (dinsdag 23/01, NPO 3) Mikaela smeedt een plan om haar verloofde te ontmaskeren als een vreemdganger. Op het feestje voor hun vier maanden oude baby - waar Ava John als gast mee naartoe heeft genomen - gaat het de verkeerde kant op.