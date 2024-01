Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Klem S04 (vrijdag 12/01, NPO 1) De bioscoopfilm van Klem werd in drie delen geknipt en is wekelijks te zien op televisie. Hugo (Barry Atsma) reist met zijn gezin naar Marius (Jacob Derwig) en Kitty (Georgina Verbaan) in Toscane, Italië. Bekijk de trailer .

The Hunt for Raoul Moat (zaterdag 13/01, NPO 3) Raoul heeft een agent neergeschoten en laat van zich horen middels een brief. De politie weet dat hij twee mensen in gijzeling heeft genomen. Ze ontdekken ook in wat voor auto hij rijdt. Lees de recensie.