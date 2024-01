Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Vera S12 (zaterdag 06/01, NPO 2) Misdaadserie waarin rechercheur Vera Stanhope (Brenda Blethyn) misdrijven onderzoekt in het ruige landschap van Northumberland. Ze reist naar een afgelegen vuurtoren waar een lijk is gevonden. Bekijk de trailer .

The Hunt for Raoul Moat (zaterdag 06/01, NPO 3) Britse thrillerserie waarin de onlangs uit de gevangenis vrijgelaten Raoul Moat al snel een aanslag pleegt op zijn ex-vriendin, waarna de politie een grootschalige klopjacht op touw zet. Bekijk de trailer .

Midsomer Murder s S22 (zaterdag 06/01, NPO 1) Herhaling van het 22ste seizoen van de misdaadserie, over rechercheurs Barnaby en Winter. In de première van het seizoen zou er in het lokale bosgebied een soort monsterlijke wolf rondlopen. Lees de recensie .

De Dirigent (vrijdag 05/01, NPO 2) Op feiten gebaseerde dramafilm over het leven van Antonia Brico. In de jaren twintig keert ze als jonge vrouw vanuit Amerika terug naar haar geboorteland Nederland met de droom om een beroemde dirigent te worden.

The Father (zondag 07/01, NPO 1) Psychologisch drama over een man op leeftijd (Anthony Hopkins won na The Silence of the Lambs zijn tweede Oscar) die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is. Olivia Colman speelt zijn dochter. Lees de recensie.